Kayadan oyma müzede 25 bin eser sergilenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin dünyada örneği olmayan kayadan oyma işlemiyle yer altı müzesi konumundaki Kültepe Müzesi’nde sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi projesinde sona yaklaşıldığını ifade etti.

Kayadan oyma müzenin son durumu hakkında bilgiler paylaşan Başkan Büyükkılıç, “Sivas yolu üzerinde 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde kayadan oyma yer altı müzesi bitti, içerisinde altyapısı tamam, eserlerin sergileneceği projelendirme çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile anlaştık, 25 bin civarında oradan çıkan eser teslim edilecek” diye konuştu.

Büyükkılıç, Türkiye’de ve dünyada kendisinden söz ettiren bir müze çalışması olacağını vurgulayarak, “Bizim bu müzemiz kendisinden söz ettirecek olan dünyada bir önemli çalışma. Aynı zamanda Kayseri’yi müzeler şehri yapma yönünde tam 12 tane de müze çalışmamız var” dedi.

Başkan Büyükkılıç, başka bir örneği olmayan müzenin kente hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.