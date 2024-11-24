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Kayganlaşan Eskişehir Bağları rampasında tehlikeli anlar

Kayseri'ye yağan yoğun kar sonrası yolların kayganlaşması nedeniyle meydana gelen trafik kazalarından birisi de Battalgazi Bulvarı Eskişehir Bağları rampasında meydana geldi.

Kayganlaşan Eskişehir Bağları rampasında tehlikeli anlar

Kayseri'ye yağan yoğun kar sonrası yolların kayganlaşması nedeniyle meydana gelen trafik kazalarından birisi de Battalgazi Bulvarı Eskişehir Bağları rampasında meydana geldi.

Kayganlaşan yolda belediye otobüslerinin kayması sonucu meydana gelen kazada yoluntrafiği bir müddet kapandı.

Haber Merkezi

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