Kaymek Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs kayıtları başladı

Kentte hemen her yaş grubuna yönelik sanat ve mesleki eğitimin yanı sıra zengin içeriğe sahip birçok alanda kurslar düzenleyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş. on binlerce vatandaşa dokunan ve kentin altıncı üniversitesi olarak anılmasını sağlayan hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs kayıtlarını 13 Ocak itibariyle başlattı. Vatandaşların ilgi duyduğu, becerisini geliştirmek istediği alanlar ya da yeteneklerini keşfetmek istediği kurslar, KAYMEK tarafından etkin ve kaliteli bir şekilde Büyükşehir Belediyesi’nin kentin muhtelif bölgelerindeki tam donanımlı tesislerinde veriliyor.

3D Yazıcı Operatörlüğü, Adli Kalem İşleri, Adobe Photoshop, After Effects ile Multimedya Uygulamaları Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Almanca A1 Seviyesi, Arapça A1 Seviyesi, Arapça A2 Seviyesi, Arapça B1 Seviyesi, Arıcılık, Aşçı Çırağı, AutoCAD ile Modelleme, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü), Bitkisel Örücülük (Sepet Örücülüğü), CorelDRAW ile Desen Tasarımı, Dekoratif Tablo Yapımı, Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi, Diksiyon, Dökümcü-Sırlamacı, Drapaj Tekniğiyle Kadın Etek Dikimi, Excel ile Makro ve VBA Programlama, Fransızca A1 Seviyesi, Genel Muhasebe, İngilizce A1 Seviyesi, İngilizce A2 Seviyesi, İş Yeri Açma Hazırlık Eğitimi, İşaret Dili Gramer Eğitimi, Kadın Model Uygulamalı Etek Dikimi, Klavye Teknikleri, Kumaş Çanta Dikimi, Kurabiye ve Pasta Yapımı, Patchwork Tekniği ile Parça Birleştirme, Rusça A1 Seviyesi, Rusça A2 Seviyesi, Seramik Biçimlendirme, Spesiyal Tatlılar, Temel Bilgisayar Eğitimi (10-14 Yaş Arası), Türk İşaret Dili (TID) Kurs Programı, Türk Mutfağı, Kurabiye ve Pasta Yapımı (Çalışanlara Özel) ve daha birçok branşta kurslar KAYMEK eğitmenlerince ücretsiz şekilde sunulacak.

KAYMEK kursları ile ilgilenen vatandaşlar detaylı bilgiye 0352 431 31 00 numaralı telefon üzerinden erişebilecek ve kayıt işlemlerini https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.kaymekonline.com&umid=980E0DE4-2BA6-0306-8AE5-E3A08517A073&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-e87e4728adc9f8f9d99592833818a09b86eedf74 internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.