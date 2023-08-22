Kayseri 4.7 ile sallandı

Kayseri’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından verilen bilgiye göre, saat 13.17’de Kayseri’nin Sarız ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri şehir merkezinde de hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre olumsuzluk olmadığı belirtilirken, ekipler saha çalışmasına başladı.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, depremden dolayı ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, sallantı hissetmediklerini ama yerin altından patlama gibi bir ses duyulduğunu söyledi.