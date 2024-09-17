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Kayseri Bilardo İl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Bilardo İl Birinciliği, oynanan birbirinden heyecanlı müsabakalar sonunda tamamlandı. Dereceye girenler Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kayseri Bilardo İl Birinciliği tamamlandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Bilardo İl Birinciliği, oynanan birbirinden heyecanlı müsabakalar sonunda tamamlandı. Dereceye girenler Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Kayseri Bilardo İl Birinciliği 42 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. İlBirinciliğinde kıyasıya mücadele eden sporcular Türkiye Şampiyonası vizesi alabilmek için ter döktü. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Karşılamalar sonunda Alptekin Canözkan birinci, Mehmet Bahçeci ikinci, Hacı Vatansever üçüncü ve Mehmet Güneş dördüncü olarak Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil etme hakkı kazandılar.

İHA
Kayseri Gündem

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