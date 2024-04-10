Kayseri Camilerinin Ramazan Karnesi

Ramazan ayı içinde toplumun her kesiminden insanların uğrak ve buluşma mekanları olan camilerimizden Kayseri şehir merkezinde bulunan Cami Kebir, Han, Kurşunlu ve Gülük Cami hatimle teravih kılınan camiler olması dolayısıyla, Hunat ve Hacıkılıç Camileri de Enderun usulü kılanan teravih namzaları dolayısıyla en çok tercih edilen camilerimizdendi.

Ramazanın başlangıcı ve sonucu itibarıyla, Camii imamlarımızın okuduğu akıcı kıraatleri dolayısıyla en çok tercih edilen ve cemaat sayısı en yoğun olan, birçok farklı mahallelerden gelen cemaatın buluştuğu Kayseri'nin yeni olmasına rağmen en gözde camilerinden ikisi, Hulusi Akar Camii ile eski Fuar alanı yanında bulunan Ayşe-Ahmet İnci Camiilerimizdi.

Kayseri Şehir merkezinde olan Selâtin Camilerimizden Lale Camii ise Kayserinin en büyk camilerinden biri olmasına rağmen ne yazık ki, Ramazan'ın başı ve sonu itibarıyla neredeyse iki elin on parmağını geçmeyen bir cemaat tarafından teravih kılınan bir camimizdi.

Yine Kayseri'nin büyüklük bakımından en büyük ve hacımlı mekana sahip olan Organize Merkez Camii ve Organize Fevzi Mercan Camii, kadir Gecesi'nde ve Cumalarda dolup taşan camilerimiz olmasına rağmen diğer zamanlarda yoğunluk bakımından oldukça zayıf bir cemaat tarafından tercih edildi.

Kayseri Merkezde bulunan küçük tarihi camiler ve kenar mahallelerde ve kırsal mahallelerde bulunan 500'ü aşkın camimizde, normal zamanlara rağmen Ramazan ayında da teravih nedeniyle genel bir yoğunluk yaşandı.