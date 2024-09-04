Kayseri dahil 42 ilde Narkoçelik-37 Operasyonu: 227 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’nin de içlerinde bulunduğu 42 ilde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-37” operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonlar kapsamında, 479 kilogram uyuşturucu madde, 160 bin 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 227 kişinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 567 ekip, 1418 personel, 12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Manisa, Denizli, Kocaeli, Malatya, Kırıkkale, Kırklareli, İstanbul, Trabzon, Kayseri, Van, Elazığ, Uşak, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Ağrı, Burdur, Çanakkale, Osmaniye, Yalova, Yozgat, Aydın, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Aksaray, Bolu, Düzce ve Kilis olmak üzere 42 ilde "NARKOÇELİK-37” operasyonları düzenlendi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Ülkemizi Uyuşturucudan ve Zehir Tacirlerinden Temizlemeye Kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.