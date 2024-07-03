Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmesi Kayseri'de büyük bir sevince neden oldu.

Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci
Kayseri GündemEditör

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmesi Kayseri’de büyük bir sevince neden oldu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı Merih Demiral’ın 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle yendi. Kırmızı-beyazlılar zorlu müsabakada Avusturya’yı eleyerek, adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Futbol Takımı çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Çeyrek final maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya’yı 2-1 mağlup etmesi, Kayseri’de büyük bir sevince neden oldu. Kentte vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak, büyük mutluluk yaşadı. Meşalelerle ve bayraklarla coşkulanan vatandaşlar tezahürat eşliğinde A Millilerin çeyrek finale çıkmasını kutladı.

Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci
Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci
Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci
Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci
Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci
Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci
Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci
Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci
İHA
Kayseri Gündem

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