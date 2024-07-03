Kayseri'de 'çeyrek final' sevinci

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükselmesi Kayseri’de büyük bir sevince neden oldu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı Merih Demiral’ın 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle yendi. Kırmızı-beyazlılar zorlu müsabakada Avusturya’yı eleyerek, adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Futbol Takımı çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Çeyrek final maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya’yı 2-1 mağlup etmesi, Kayseri’de büyük bir sevince neden oldu. Kentte vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak, büyük mutluluk yaşadı. Meşalelerle ve bayraklarla coşkulanan vatandaşlar tezahürat eşliğinde A Millilerin çeyrek finale çıkmasını kutladı.