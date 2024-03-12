Kayseri'de 'yılanlar grubu' çetesi çökertildi: 22 gözaltı

Kayseri’de ’yılanlar grubu’ adı altında yasa dışı bir yapılanma içerisine giren ve silahlı eylem gerçekleştiren 22 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent sınırlarında faaliyet göstermekte olan silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların "yılanlar grubu" adı altında kendi oluşumunu kurarak illegal bir yapılanma içerisine girdiği ve yapı içerisinde bulunan şahısların silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edildi. 28 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 22 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el telsizi, 1 adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.