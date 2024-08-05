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  • Kayseri'de 1 haftada 43 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de 1 haftada 43 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 43 kilo 837 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de 1 haftada 43 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 43 kilo 837 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan 14 operasyonda toplamda 33 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 12 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında ise 43 kilo 837 gram uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 222 adet tabanca fişeği ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada; uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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