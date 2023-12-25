Kayseri'de 15 erkekten ikisi Peygamberimizin adını taşıyor

2022 Yılı İstatistik verilerine göre Kayseri'de erkeklere isim olarak en çok verilmiş olan birinci, ikinci ve üçüncü sırada Peygamberimizin ismi olan Mustafa, Mehmet ve Ahmet bulunuyor.

Bu isimlere Muhammed, Muhammet, Mahmut ve Muammer isimlerini eklediğimizde Kayseri'de yaklaşık 100 bin erkek Peygamberimize izafe edilen isimleri taşıyor.

Peygamberimizin isimlerinden sonra erkeklere en çok verilen isimler ise sırayla Ali, Yusuf, Murat, İbrahim, Ömer, Osman, Hasan, İsmail, Hüseyin olarak devam ediyor.