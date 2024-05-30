Kayseri'de 2.Parti konumuna gelen Yeniden Refah'ın Genel Başkanından teşekkür ziyareti

Kayseri'de ikinci parti konumuna gelen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Kayseri’ye geldi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kayseri’ye gelen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, YRP Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, YRP büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özkırış, belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve parti teşkilatı katıldı. Erbakan, basın açıklamasında, 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye adaylarına yüzde 20’lik Kocasinan ve Melikgazi ilçesinde yüzde 25’lik ve diğer ilçelerde yüzde 30’a yakın Yeniden Refah Partisi’ne verilen oylar için Kayseri halkına teşekkür etti. Erbakan konuşmasında, “ Kayseri’de partimiz büyük bir atılım gösterdi, bir önceki seçime göre oylarını kat be kat artırdı. Tabii ki Kayseri’den aslında bu beklenirdi. Merhum Erbakan hocamızın meşhur bir sözü, her şey aslına döner derdi. Kayseri’ye baktığımız zaman 1991 seçimlerinde Refah Partisinin 7-0 milletvekili çıkardığı bir ilimiz. 1991 yılından beri sürekli milli görüş belediyeciliğine kavuşmuş bir ilimiz. Dolayısıyla temelinde milli görüş yatan bir Anadolu şehri, bu bakımdan yeniden milli görüşe ve Yeniden Refah Partimize bu yönelişin olması zaten olması gerekendi. Tabii burada emeği geçen isimsiz kahramanlara başta il başkanımız ve belediye adayımız olmak üzere teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri halkına da bu feraseti, teveccühü dolayısıyla en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘2028 SEÇİMLERİNDE YENİDEN REFAHI İKTİDAR YAPACAĞIZ’

Genel Başkan Erbakan, Türkiye genelinde ve Kayseri’de oylarını artırmak için iki koldan sürekli çalışacaklarını ve 2028 seçimlerinde iktidar etmeyi amaçladıklarını söyledi. Erbakan, “Bundan sonra da hem Kayseri’de hem Türkiye genelinde bu oy oranlarımızı artırmak için iki koldan çalışacağız. Birinci kol teşkilatlarımızın çalışmaları, halkımıza daha geniş kapsamlı şekilde ulaşmak, 520 bini aşan üyelerimizi 1 milyona ulaştırmak, teşkilat kollarımızla üyelerimizin kalbine girmek. Diğer bir kolda kazanmış olduğumuz 63 belediyemizde yapacağımız ahlaklı belediyeciliği ve milli görüş belediyeciliği hizmetiyle milletimizin kalbine girmek ve inşallah 2028 seçimlerinde milli görüşümüzü Yeniden Refah Partimizi iktidara taşımak. Geçmişte de böyle oldu, 1989 ve 1994 yılında milli görüşün yaptığı hizmetler Refah partimizi iktidar yaptı. Şimdi dolayısıyla hem teşkilat çalışmalarımız hem de belediyelerimizde yapılacak hayırlı hizmetlerle Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız” dedi.

‘KAYSERİ’DE 100’E YAKIN AK PARTİLİ KARDEŞİMİZ YENİDEN REFAH’A KATILIYOR’

Erbakan, Kayseri’de 100’e yakın AK Parti üyesinin Yeniden Refah Partisi’ne katılacağını duyurdu. Erbakan, “Bugün yine Yeniden Refah Partimize önemli katılımlar olacak. Biraz sonra sözlerimizi noktaladığımızda Av. Mustafa Çelebi kardeşimiz AK Parti’den istifa ederek, 100’e yakın AK Partili arkadaşımız Yeniden Refah Partimize katılacaklar. Hayırlı olmasını diliyorum kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu katılımlarında çok yoğun şekilde artacağını biliyoruz. Yeniden Refah Partimiz her geçen gün büyümeye, milletimiz toplanma yeri olmaya devam ediyor. Bugünden sonra teşkilatlarımız her pazar günü seçim varmış gibi çalışmaya devam edecek. Gece gündüz gayret edeceğiz milletimize bu gerçekleri anlatacağız. Bir yandan da almış olduğumuz 63 belediyemizde yapacağımız milli görüş belediyeciliğiyle milletimizin kalbine gireceğiz. Ve inşallah milletimizle beraber 2028 seçimlerinde milli görüşü Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyıp bütün bu sıkıntılardan kurtulacağız. Bir kez daha katılım gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum Allah’a emanet olun” dedi.