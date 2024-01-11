Kayseri'de 272 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 272 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
- 11.01.2024 09:27
- Güncelleme: 11.01.2024 11:18
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 272 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada E.S.B. ve K.M.O. yakalandı. Yapılan aramalarda 272 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. E.S.B. ve K.M.O. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN