Kayseri'de 272 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 272 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada E.S.B. ve K.M.O. yakalandı. Yapılan aramalarda 272 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. E.S.B. ve K.M.O. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.