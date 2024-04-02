Kayseri'de 3 büyükler yeniden kazandı

Kayseri ve Türkiye’de 2024 yerel seçimlerinin sona ermesiyle birlikte bazı ilçelerde değişimler yaşanırken bazı ilçeler mevcut başkanlar ile yola devam etme kararı aldı. Bu kapsamda 3 merkezde mevcut belediye başkanları tekrar seçildi. Melikgazi’de mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu 111 bin 300 oy, Kocasinan’da mevcut başkan Ahmet Çolakbayrakdar 74 bin 231 oy, Talas’ta ise Mustafa Yalçın 27 bin oy ile yeniden seçildi.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre 3 merkez ilçenin belediye meclislerinde; Kocasinan’da AK Parti 72 bin 889, Yeniden refah partisi 47 bin 345, Cumhuriyet Halk partisi 33 bin 160, İYİ Parti 23 bin 722 oy. Melikgazi’de AK Parti 110 bin 483, Yeniden Refah partisi 60 bin 800, Cumhuriyet Halk Partisi 46 bin 68, İYİ Parti 38 bin 632 oy. Talas’ta AK Parti 27 bin 69, Yeniden Refah partisi 10 bin 352, Cumhuriyet Halk Partisi 15 bin 706 oy aldı.