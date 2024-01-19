Kayseri'de 323 bin öğrenci karne aldı

Kayseri’de 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte 323 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Kayseri’de bin 150 okulda öğrenim gören 323 bin 278 öğrenci öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 75. Yıl Borsa İstanbul İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular. Öğrencilerle sohbet eden Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin karnelerini vererek, onlarla sohbet etti. Burada bir açıklama yapan Vali Çiçek, “323 bin öğrencimiz ve 22 bin öğretmenimizle eğitim sürdürüyoruz. Koca bir eğitim ordumuz var. 323 bin öğrenci baktığımız zaman çok büyük bir rakam. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu dönemi kazasız ve belasız bir şekilde kendilerine faydalı olabilecek bir şekilde birçok sosyal etkinliği de en güzel şekilde yaparak, tamamlamış bulunmaktalar. Öğrencilerimiz şimdi tatile çıkıyorlar. Biz onlardan tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini, dinlenmelerini, aileleri ile vakit geçirmelerini ama kitap okumayı da unutmamalarını istiyoruz. Onları öğretmeleri, idarecileri burada bekliyor olacaklar. Bizlerde 4 gözle onların sağlıklı bir şekilde dönmelerini istiyor olacağız. Güzel bir tatili hak ettiler. İnşallah tatilden sonra tekrar okullarımız açılacak. Yılsonunda da İl Milli Eğitim Müdürümüz okulların elde ettiği başarıları da gururlar açıklayacak. Biz hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencileri sömestr tatilinde kayak öğrenmeye davet eden Başkan Büyükkılıç da, “Eğitim-öğretim yılımızın yarısına geldik. Valim kitap okumayı tavsiye etti. Bir belediye başkanı tabi ki bunlara ortam hazırlar. 12 tane kütüphanemiz emirlerinde. Ancak ben ilave olarak diyorum ki Kayseri kış turizmi olan kayak merkezlerini bağrında barındırıyor. Bu güzel yavrularımızı ağaç yaşken eğilir anlayışı içerisinde kayak öğrenmeye davet ediyorum. Her türlü desteği de vereceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.