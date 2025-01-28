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Kayseri'de 34 şok uygulama: 5 bin 545 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan 34 şok uygulamada, 5 bin 545 kişi ve 2 bin 48 oto sorgusu yapıldı. Aranan 13 şahıs yakalandı.

Kayseri'de 34 şok uygulama: 5 bin 545 kişi sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelimizce toplam 44 ekip ile 34 şok uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda; 5 bin 545 kişi ve 2 bin 48 oto sorgusu yapıldı, 214 park, bahçe kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, 2 hacizli yakalamalı oto ve  1 çekme belgeli oto ele geçirildi. Aranan 13 şahıs yakalanırken 16 yoklama kaçağı şahsa gerekli yasal işlemler uygulandı.

Haber Merkezi

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