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Kayseri'de 42 şok uygulama: 6 bin 445 kişi sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 42 şok uygulamada 6 bin 445 şahıs ve 2 bin 361 oto sorgusu yapılarak 163 park-bahçe kontrol edildi. Aranan 11 şahıs yakalanırken 7 şahıs hakkında toplam 49,73 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'de 42 şok uygulama: 6 bin 445 kişi sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 50 ekip ve 125 personelle yapılan çalışmalar neticesinde; 42 şok uygulamada; 6 bin 445 şahıs ve 2 bin 361 oto sorgusu yapılarak 163 park-bahçe kontrol edildi. Bu kapsamda: aranan 11 şahıs yakalanırken 7 şahıs hakkında toplam 49,73 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Yoklama kaçağı 9 şahsa işlem yapılırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet hacizli/yakalamalı oto, 2 adet aranan oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

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