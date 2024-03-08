Kayseri'de 44 noktada 277 personelle asayiş uygulaması yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 44 noktasında 65 ekip ve 277 personel ile asayiş uygulaması yapıldı.

Kayseri'de 44 noktada 277 personelle asayiş uygulaması yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin 44 noktasında 65 ekip ve 277 personel ile asayiş uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve dış ilçelerde 44 noktada 65 ekip ve 277 personel ile yapılan asayiş uygulamasında 3 bin 333 şahıs ve bin 9 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda aranan 7 şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan uygulamada 1 av tüfeği ele geçirilip 5 araç trafikten men edilirken, 76 araca da toplam 257 bin 72 TL para cezası yazıldı.

Kayseri'de 44 noktada 277 personelle asayiş uygulaması yapıldı
Kayseri'de 44 noktada 277 personelle asayiş uygulaması yapıldı
Kayseri'de 44 noktada 277 personelle asayiş uygulaması yapıldı
Kayseri'de 44 noktada 277 personelle asayiş uygulaması yapıldı
Kayseri'de 44 noktada 277 personelle asayiş uygulaması yapıldı
İHA
Kayseri Gündem

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