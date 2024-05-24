Kayseri'de bacakları kesilmiş bir kedi bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde bacakları kesilmiş olarak bulunan kedi, tedavi altına alındığı veterinerde kurtarılamadı.

Kayseri'de bacakları kesilmiş bir kedi bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde bacakları kesilmiş olarak bulunan kedi, tedavi altına alındığı veterinerde kurtarılamadı.

Develi ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında bacakları kesilmiş bir kedi buldu. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği tarafından koruma altına alınan kedi, kent merkezine getirilerek veterinerde tedavi altına alındı. Talihsiz kedi, tedavi gördüğü veterinerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kayseri'de bacakları kesilmiş bir kedi bulundu
Kayseri'de bacakları kesilmiş bir kedi bulundu
İHA
Kayseri Gündem

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