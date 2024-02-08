Kayseri'de DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-49' operasyonları çerçevesinde Kayseri'de 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalarda, genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalandı.

Kayseri'de DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kahramanlar-49’ operasyonları çerçevesinde Kayseri’de 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalarda, genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik 33 ilde eş zamanlı olarak ‘Kahramanlar-49’ operasyonları gerçekleştirildi. Kayseri’de de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda genel güvenlik tahdit kodu bulunan 7 şahıs yakalanırken, bu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kayseri'de DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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