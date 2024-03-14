Kayseri'de dolu bir anda bastırdı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Kayseri'de aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için yoğun çaba gösterdi.

Kayseri'de dolu bir anda bastırdı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için yoğun çaba gösterdi.

Kayseri’de öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar; araçlarını doludan korumak için ellerine geçen malzemeleri araçlarını üzerine sererken, açıkta kalan bazı vatandaşlar da doludan korunmak için koşar adımlarla kapalı bir alana sığındı.

Kayseri'de dolu bir anda bastırdı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Kayseri'de dolu bir anda bastırdı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Kayseri'de dolu bir anda bastırdı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Kayseri'de dolu bir anda bastırdı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
İHA
Kayseri Gündem

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