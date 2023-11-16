Kayseri’de ekim ayında 2 bin 150 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Kayseri’de ise Ekim ayında 2 bin 150 konut satıldı.

Ekim ayında, hesaplanan verilere göre Kayseri bölgesinde satın alınan 100 metrekarelik bir satılık daire ortalama fiyatı 975.700 lira ile 1.517.900 lira arasında olduğu belirlendi.