Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan içesinde 2 otobüs ve 1 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Metro Turizm'e ait 34 CYN 144 plakalı yolcu otobüsü, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Şehir Hastanesi Kavşağı'nda Hüseyin B. (39) yönetimindeki 38 EJ 473 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, park halindeki 34 LU 0053 plakalı başka bir yolcu otobüsüne de çarparak büyük bir hasar oluşmasına neden oldu.

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, ekipler kazanın nedenlerini araştırmaya başladı. Kazanın, yoğun trafikte ve kötü hava koşullarında meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.