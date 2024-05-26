Kayseri'de Galatasaray coşkusu

Kayserililer Galatasaray'ın şampiyonluğunu davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı.

Kayseri'de Galatasaray coşkusu
Kayseri GündemEditör

Kayserililer; Galatasaray’ın şampiyonluğunu davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı.

Süper Lig’de Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından binlerce Galatasaray taraftarı cumhuriyet meydanında toplandı. Ellerinde bayrak ve meşalelerle marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutlayan sarı kırmızılı taraftarlar, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Kimi taraftarlar ellerinde bayraklarla davul zurna eşliğinde halaylar çekerken kimileri ise araçlarıyla konvoy yaptı.

Kayseri’deki Galatasaray taraftarları, 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Kayseri'de Galatasaray coşkusu
Kayseri'de Galatasaray coşkusu
Kayseri'de Galatasaray coşkusu
Kayseri'de Galatasaray coşkusu
Kayseri'de Galatasaray coşkusu
Kayseri'de Galatasaray coşkusu
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

En çok yaptırılan beş estetikten biri ''Burun Estetiği''
En çok yaptırılan beş estetikten biri ‘’Burun Estetiği’’
Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı
Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı
Kayseri'de Galatasaray coşkusu
Kayseri'de Galatasaray coşkusu
KAYÜ Aşçılık Programı öğrencilerinden büyük başarı
KAYÜ Aşçılık Programı öğrencilerinden büyük başarı
PFDK'dan Kayserispor, Başkan Ali Çamlı ve Nazon'a ceza
PFDK’dan Kayserispor, Başkan Ali Çamlı ve Nazon’a ceza
Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi
Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi