Kayseri'de Hamas liderinin oğulları için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye’nin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bayramın 1. günü İsrail tarafından düzenlenen saldırıda; Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye ile 4 torunu hayatını kaybetmişti. Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından Haniye’nin oğulları başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hunat Cami’nde Cuma namazı sonrasında kılınan namazın ardından Filistin için dua edildi.

Yapılan dualarla birlikte İsrail’i protesto eden kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.