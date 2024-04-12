Kayseri'de Hamas liderinin oğulları için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri'de Hamas liderinin oğulları için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye’nin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bayramın 1. günü İsrail tarafından düzenlenen saldırıda; Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye ile 4 torunu hayatını kaybetmişti. Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından Haniye’nin oğulları başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hunat Cami’nde Cuma namazı sonrasında kılınan namazın ardından Filistin için dua edildi.

Yapılan dualarla birlikte İsrail’i protesto eden kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Kayseri'de Hamas liderinin oğulları için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri'de Hamas liderinin oğulları için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri'de Hamas liderinin oğulları için gıyabi cenaze namazı kılındı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gazze Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacak
Gazze Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacak
Adana Demirspor - Kayserispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek
Adana Demirspor - Kayserispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek
Uyuşturucu madde suçlarından 13 kişi tutuklandı
Uyuşturucu madde suçlarından 13 kişi tutuklandı
Koku kaybı ve kabızlığa dikkat: Parkinson habercisi olabilir
Koku kaybı ve kabızlığa dikkat: Parkinson habercisi olabilir
Gönüllü Kuruluşlar Bayramlaşmada buluştu
Gönüllü Kuruluşlar Bayramlaşmada buluştu
Narkotik polisi 1 haftada 64 şahsa yasal işlem uyguladı
Narkotik polisi 1 haftada 64 şahsa yasal işlem uyguladı