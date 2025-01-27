Kayseri'de İçme Suyu Kalitesi Kontrol Altında

KASKİ Su Analizleri Laboratuvarları'nda, içme suyu, atık su, havuz suyu, sulama suyu, arıtma çamuru ve toprak matrikslerinin analizleri yapıldı. 2024 yılında 8 bin 776 içme suyu numunesinde 140 bin 555 parametrenin analizi gerçekleştirildi. Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 3 bin 819 serbest klor ölçümü yapıldı.

KASKİ'nin akredite laboratuvarları, hem ülke bazında hem de uluslararası alanda temiz ve güvenilir suyun güvencesi konumunda. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen 'Akreditasyon Belgesi' ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi'ne sahip olan KASKİ, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'te yer alan tüm parametrelerin analizini titizlikle yaparak insan sağlığına uygun içme suyu sağlıyor.

Kayseri genelinde içme suyunun tamamı yer altından alınarak herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan doğrudan halkın kullanımına sunuluyor. Yapılan analiz ve test sonuçları, dünyanın her yerinde kabul görüyor. Bu sayede Kayseri halkı, sürekli kontrol altında tutulan sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebiliyor.