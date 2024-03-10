Kayseri'de İhlas Vakfı Yurdu'nun temeli atıldı

Kayseri’de 144 öğrenci kapasiteli İhlas Vakfı Yurdu’nun temeli dualarla atıldı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, “Bu yurtta devletine ve milletine bağlı gençler yetiştirmek için uğraşacağız” dedi.

İhlas Vakfı tarafından Kayseri’de yaptırılacak olan 144 öğrenci kapasiteli yurdun temeli atıldı. Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’ndeki yurdun temel atma törenine, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilirken, kurban da kesildi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Kayseri gibi büyük bir şehrimizde İhlas Vakfı’nın yurdunun temelini atıyoruz. Burada gönüllülerimiz ve vatandaşlarımızla beraber 144 öğrenci kapasiteli yurdumuz olacak. Düğün salonu, mescidi ve yemekhanesi olacak. İnşallah çok güzel bir yurt olacak. Bu şekilde Kayseri’mize, ülkemize hizmet etmiş olacağız. Bütün vatandaşlarımızın ve hayırseverlerimizin yardımlarını, desteklerini ve dualarını bu hayırlı iş için bekliyoruz” dedi.