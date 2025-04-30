Kayseri'de İŞKUR'dan Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı
Kayseri İŞKUR, işgücü piyasasını güçlendirmek ve istihdam oranını artırmak amacıyla çeşitli projeler ve eğitim programlarıyla faaliyet gösteriyor.
Bu kapsamda, özel sektör işbirliğiyle düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarıyla işsizlerin mesleki yetenekleri geliştirilirken, katılımcıların sağlık sigortası ve giderleri karşılanıyor.
Ayrıca, kadın istihdamını teşvik eden Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında, belirli sektörlerde çalışan kadınlara aylık 32.500 TL’ye varan destekler sunuluyor.
Bu önemli projelerin daha fazla kurum ve işveren tarafından faydalanması amacıyla 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ahi Evran Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Katılım sağlayanlar, projeler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bulacak.