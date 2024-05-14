Kayseri'de İstihdam Fuarı ile 5 bin 750 kişi iş sahibi olacak

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen İstihdam Fuarı ile 200 işveren firma ile iş arayanlar buluşturuldu. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, fuara katılan firmaların 5 bin 750 kişiye istihdam sağlayacağını söyleyerek, “İşsizlik toplumsal huzura, insanların ailelerindeki huzuruna etkisi olan bir sorun” dedi.

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen İstihdam Fuarı’nın açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, protokol üyeleri, işverenler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Global dünyada fuarlar hızlı bir şekilde yeniden belirlenmektedir. 8 milyarı aşan dünya nüfusunun ihtiyaçları hızlı bir şekilde artmakta ve gelişmektedir. Gelişen ekonomik şartlar nedeni ile bu şartlar karşısında ülke olarak ekonomi olarak kendimizi değiştirmemiz ve geliştirmemiz kaçınılmazdır. Kayserili sanayiciler, iş adamları olarak daha fazla üretmek, istihdam sağlamak ve daha fazla ihracat yapmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Biz daha öncesinde de ifade etmiştik, bizler OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildiğimizde demiştik ki; Kayseri fuarlar şehri olacak. 2022 yılında göreve geldiğimizde 1 fuar yaptık, 2023 yılında 4 fuar gerçekleştirdik. 2024 yılında ise 8 fuarın anlaşmasını yaptık. 2025’te inşallah 10 fuar, 2026 yılında da 12 fuar yapacağız inşallah. Biz bu fuarlara neden önem veriyoruz dersek çünkü biliyoruz ki fuarlar şehirlerin, sanayilerin yurtdışına açılan pencereleridir. Bu fuarla işveren aradığı işçi gücüne erişecek ve şehrimizin ekonomisi, üretimi ve ihracatı hızla artacak. Ben bu fuar projesinde emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” dedi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak ise, “6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip sanayinin ve ticaretin başkenti Kayserimizin iş arayan ve işverenlerine verdiğimiz hizmetin bize verdiği güçle bizler istihdam politikalarımız ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerini ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2023 Ocak-Aralık dönemleri ve verilerimize göre, işverenin bizden talep ettiği eleman açık iş sayımız 51 bin 850 olmasına mukâbil işsiz sayımız 39 bin 444 oldu. Yani açık iş sayımızın işsiz sayımızdan fazla olması aslında ilimizde farklı sektörlerde herkese göre bir iş olduğunun göstergesidir. Bizler de hal böyle olunca bundan hareketle kendisiyle çalışmaktan onur duyduğum, tek bir kişinin işe yerleşmesini bile kıymetli bulan valimizin himayelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve diğer tüm kurum ve kuruluşların, en önemlisi Kayseri OSB’nin ev sahipliğinde bir İstihdam Fuarı yapılması kararıyla bugün buradayız. 200 firmanın katılımıyla inşallah fuarımızı gerçekleştireceğiz. İş arayan ve işvereni birleştirecek, istihdama katkı sağlayacak ve daha önce Kayseri’de bu kadar büyük ölçekte yapılmamış bir fuarın açılışı için buradayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, “Kayseri ile ilgili eğer yanlış değilse ilginç bir istatistik bilgisi var. Kayseri’de mevcut işletmelerin yüzde 66’sı yani 3’te 2’si hizmet sektöründen. Çalışanların da yüzde 50’si hizmet sektöründen. 275 bin civarında çalışan olduğunu zannediyorum, bunun 130-140 bini hizmet sektöründe çalışıyor. Biz hep sanayiden ibaret olduğunu düşünüyoruz ama çalışan sayımızın yüzde 50’si hizmet sektöründe. Özeti şu; önümüzdeki süreçte inşallah mobilyada imalata gideceğimiz çok yer olduğunu görüyoruz. Çünkü üretimde çalışan insan sayımız yine yüzde 38 civarında. İnşallah çalışan insan sayımızı yüzde 50 üzerine çıkardığımız zaman Kayseri bir Kayseri daha olur diye düşünüyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, “İstihdam Fuarı hepimizi heyecanlandıran, üretim şehri Kayserimizin geleceğini şekillendirecek, işçi bulma yarasına merhem olacak güzel bir faaliyet olarak tarihe geçecek ve inşallah önümüzdeki yıllarda da gelenekselleşerek sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir fuar formatında devam edecek diye ümit ediyoruz. İş arayanların çoğu doğru işi bulma çabası güderken, işverenlerimiz de kendisi için doğru personeli bulmakta sıkıntılar çekiyor. Tabi devletimizin kurumları, özel şirketler bu noktada çalışmalarını yapıyorlar ama şu anda açık pozisyon aslında işsiz olarak kaydedilen insan sayısından çok daha fazla. Dolayısıyla muhtemelen Kayseri’de işsizlik yok demek mümkün. Belki işçisizlik var dememiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“1 kişinin işe girmesi bile bizim için kar”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 1 kişinin bile işe başlamasının kendileri için kar olduğunu söyleyerek, “Hepimizin bildiği gibi, bu şehir katma değer üreten, Türkiye için sürekli faydalı olmaya çalışan, ithalatından 2 kat fazla ihracat yapan, bugün 4 milyar dolar seviyesine ulaşmış ihracat rakamı olan muhteşem bir şehir. Sanayi şehri ifadesi Kayseri’ye çok yakışıyor. Zaman zaman Kayseri’de sanayi kuruluşlarını ziyaret ettiğimde her birisinin bize söylediği ilk şey “Biz çalıştıracak eleman bulamıyoruz” ifadesi oluyor. Bunu çok sık duyuyorum. İŞKUR bu manada büyük mücadele veriyor. Ancak bu sorun sadece İŞKUR, valilik ya da kaymakamlıkların çözebileceği boyutun dışında bir durum. Bir tarafta işveren çalıştıracak eleman arıyor, bir tarafta çarşıda pazarda birçok kişi de benden çalışacak iş istiyor. Burada bir problem var. İŞKUR müdürümüze benden iş isteyenlerle ilgili verdiğim listenin yüzde 35’i işe girmiş ve 1 seneye yakın zamandır çalışıyor. Demek ki hala çalışacak potansiyel ve çalıştıracak potansiyel var. Dolayısıyla iş arayanların ve işverenlerin bir araya getirilerek büyük bir tanıtımla bir fuar yapmanın önemli olacağını kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte yaptığımız toplantıda değerlendirdik. Dedik ki böyle bir fuar yaparız, 1 kişiyi bile işe sokarsak bu bizim karımız olur” dedi.

“İşsizlik toplum ve aile huzurunu etkileyen bir sorun”

İşsizliğin sadece aileyi değil toplumu da etkileyen bir sorun olduğunu söyleyen Vali Çiçek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bakın intihar vakalarının çok büyük bir kısmı işsiz çalışmayan insanlardan olduğu bir gerçek. Toplumsal huzura, insanların ailelerindeki huzuruna o kadar büyük etkisi olan bir konudan bahsediyoruz ki, bu sadece istihdamı, ihracatı arttırmak için değil bu şehrin huzuru için çok önemli. Çocuklarımızın huzuru için çok önemli, annelerimizin mutluluğu için çok önemli. “Ben çalışıyorum, evime ekmek götürüyorum” demekle kurtulamayız. Çünkü etrafımızdaki kişilerin işsiz olması hem dini hem vicdani olarak bizi etkilediği gibi huzur açısından da bu şehri etkiliyor. Dolayısıyla biz hep beraber bir mücadele veriyoruz. Şu ana kadar 200 tane firmanın katıldığını biliyoruz. Aslında katılmak isteyen çok sayıda firmalar var fakat baştaki planlamamızın böyle olmasından kaynaklı alanı ona göre ayarlamamızdan dolayı o arkadaşlarımızı fuara alamadık. Şu an fuara katılanlar acilen 5 bin 750 kişiyi istihdam etmek istediklerini söylediler ve bunların formları sözleşmeleri imzalandı. 5 bin 750 kişinin bu fuarda işe gitmesini bekliyoruz.”

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek işveren stantları ziyaret edildi. Kayseri İstihdam Fuarı’nın kapıları 14-15 Mayıs tarihleri arasında iş arayanlara açık olacak.