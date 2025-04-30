Kayseri'de Katı Atıktan Enerji Adımları

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli depolama alanında kurduğu kompost tesisleri ve seralar, kentte atıkların üretim ve geri dönüşüm süreçlerine entegrasyonunu sağlıyor. Ayrıca, oluşan deponi gazlarından elektrik üretimi gerçekleştirerek yaklaşık 340 milyon KWh enerji elde edildi. Bu enerji, kentteki enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, çevresel etkileri azaltmaya da katkı sunuyor.

Şehir genelinde park ve bahçe atıklarından elde edilen kompost malzeme, peyzaj ve yeşil alanların sürdürülebilirliğini destekliyor. Bu çalışmalar, yeni entegre katı atık tesislerinde hayata geçirilecek farklı proseslerle devam ediyor; mekanik ayırma, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon ve atık yakma gibi ileri teknolojiler bu alanda kullanımda.

Tıbbi atıkların sterilizasyonu ve yönetimi ise, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan yaklaşık 28 bin ton atığın güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlıyor. Ayrıca, hafriyat ve inşaat atıklarının yönetiminde de sistemli çalışmalar yürütülerek kaçak dökümlerin önüne geçiliyor ve atık taşıma işlemleri düzenleniyor.

Bununla birlikte, hava kalitesinin artırılması amacıyla, kömür kullanan yapıların doğalgaza geçişi teşvik ediliyor. Çevre ve iklim dostu bu proje kapsamında, desteklenerek yaklaşık 4 bin kombi dağıtımı tamamlandı.

Kısaca, Kayseri’nin atık ve enerji yönetimi alanındaki bu adımları, hem çevreyi koruma hem de ekonomiye katkı hedefleriyle ilerliyor. Şehir, hem tarihine sahip çıkan hem de geleceğe uygun sürdürülebilir çözümlerle şekilleniyor.