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Kayseri'de kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'evden hırsızlık' suçundan 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘evden hırsızlık’ suçundan 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘evden hırsızlık’ suçundan toplam 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs İ.G. (28) yakalandı. İ.G. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Cami musluklarını çalan hırsız yakayı ele verdi

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye görevinde D.T. (20) Hunat Mahallesi’nde bulunan tarihi Hunat Camii’nin musluklarını çalarken suçüstü yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen D.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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