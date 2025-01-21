Kayseri'de konut satışı zirveyi gördü
Geçtiğimiz 2024 yılında konut satışı bakımından Kayseri son on yılın en yüksek konut satışı ile zirveyi gördü. Aynı zamanda geçtiğimiz Aralık ayı da konut satışı bakımından en yüksek ay oldu. İşte detaylar.
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