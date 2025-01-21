Kayseri'de konut satışı zirveyi gördü

Geçtiğimiz 2024 yılında konut satışı bakımından Kayseri son on yılın en yüksek konut satışı ile zirveyi gördü. Aynı zamanda geçtiğimiz Aralık ayı da konut satışı bakımından en yüksek ay oldu. İşte detaylar.

Kayseri'de konut satışı zirveyi gördü

2024 yılı 34019 adet konut satışı ile zirve satışların yaşandığı bir yıl oldu.

Kayseri'de konut satışı zirveyi gördü

Aynı zamanda geçtiğimiz Aralık ayında da 4411 adet konut satılarak, satışların en yoğun yaşandığı ay oldu.

Haber Merkezi

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