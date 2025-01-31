Kayseri'de kumar bağımlılığı diğer bağımlılıkları geride bıraktı

Kayseri Yeşilay Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadeleyi sürdürüyor. Sosyal Hizmet Uzmanı Bahar Akgül, kumar bağımlılığının diğer bağımlılık türlerini geride bıraktığını ifade etti. Akgül, “Hem Türkiye’de hem de Kayseri’de aldığımız başvuru sayılarında büyük bir değişim oldu. Şu anda kumar bağımlılığı alanında aldığımız başvurular diğer bağımlılık alanında aldığımız başvuruları geçmiş durumda. Burada vücuda giren herhangi bir kimyasal yok ancak kişi yaptığı davranışa bağımlı olarak da beynin haz mekanizmasını etkileyen kısmı bozabiliyor. Bu süreçte bizler ücretsiz bir şekilde klinik psikologlarımız ile psikoterapi ve sosyal hizmet uzmanlarımızla da sosyal hizmet görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Kumar bağımlısı danışanlarımızın aile, iş ve sosyal hayatında çalışmalar yürütüyoruz. YEDAM atölyelerine kumar bağımlısı danışanlarımızı davet ediyoruz ve istekle baş etmelerini destekliyoruz. Kişi o haz elinden alındığında yerine koyabileceği farklı ve daha sağlıklı, benzer şekilde haz verebilecek davranışları edinmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

‘GÖRÜŞMELERİMİZ GİZLİLİK ESASINA DAYALIDIR’

Sosyal Hizmet Uzmanı Akgül, görüşmelerin gizlilik içerisinde yürütüldüğünün öneminden bahsederek, “Kumar bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar üzerinde aile desteğinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Burada bazen aileler çocuklarına, eşlerine farklı, işlevsiz yaklaşımlarda bulunabiliyorlar. Aslında bu noktada ailelerin de bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor. Kişi bağımlı olduğunu kabul etmeyebilir. ‘Hayır ben bağımlı değilim, istesem bırakırım, bu benim hayatımı kötü etkilemiyor’ diyebilir. Ama çevresi kötü etkilenmeye başladıysa eğer, aile kişiyi zorlamadan, kendisi de buraya kişi olmadan başvurarak ne yapabilirim eşim için, çocuğum için ya da anne babam için böyle bir bağımlılıkları var ve ben bu konuda onlara destek olmak istiyorum dediklerinde, kişi başvurmasa bile tedavi kabul etmese bile bizler ailelerle görüşmeler gerçekleştirerek süreci yürütüyoruz. Görüşmelerimiz tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı bir şekilde yürütülüyor” şeklinde konuştu.

Akgül, son olarak kişilerin 115 numaralı danışma hattını arayarak destek alabileceklerini belirtti.