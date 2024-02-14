Kayseri'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kayseri'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi-Yahyalı yolunda meydana gelen kazada, H.H.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü H.H.E. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.H.E.’ye olay yerinde müdahale etti. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayıp kedisinin tekmelenerek binadan gönderildiğini gören adam şikayetçi oldu
Kayıp kedisinin tekmelenerek binadan gönderildiğini gören adam şikayetçi oldu
Gazze için Kayseri'den çıkan 'insani yardım' Mısır'a ulaştı
Gazze için Kayseri'den çıkan 'insani yardım' Mısır'a ulaştı
Başkan Büyükkılıç'tan Bilişim Sektörü ile 'Akıllı Şehir' İstişaresi
Başkan Büyükkılıç'tan Bilişim Sektörü ile "Akıllı Şehir" İstişaresi
Kayseri Pastırması, AB tescili aldı
Kayseri Pastırması, AB tescili aldı
Başkan Büyükkılıç, gece-gündüz faaliyette
Başkan Büyükkılıç, gece-gündüz faaliyette
Talas Restorasyon Merkezi'nde eğitim başladı
Talas Restorasyon Merkezi'nde eğitim başladı