Kayseri'de tartışma sonrası tabancayla vuruldu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Gültepe Mahallesi Kaşaltı Sokak'ta meydana gelen bir tartışma sonrasında, S.O. (60) yaşındaki bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı ve kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını başlattı.
Umarım bu bilgi işine yarar, Osman. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim?