Kayseri'de trafik denetimi: 18 bin 898 araç denetlendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 18 bin 898 araç denetlenirken yüksek sesle müzik dinleyen ve abart egzoz kullanan araç sürücülerine ceza yağdı.

Kayseri'de trafik denetimi: 18 bin 898 araç denetlendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 18 bin 898 araç denetlenirken; yüksek sesle müzik dinleyen ve abart egzoz kullanan araç sürücülerine ceza yağdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 18 bin 898 araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde; 18 araca abartı egzoz araç kullanmak, 9 araca yüksek sesle müzik dinlemek, 124 sürücüye sürücü belgesiz ve geçersiz araç kullanmak, 7 sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 araca yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak ve 3 sürücüye drift yapmak maddelerinden işlem yapıldı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

İHA
Kayseri Gündem

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