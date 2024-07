Kayseri'de Ülkü Ocakları tarafından 'Türk'ün Türküsü Ses Yarışması' düzenlendi

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı; Türk’ün Türküsü Ses Yarışması düzenledi. Düzenlenen programda Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur; "Türk gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve Ülkü Ocaklarının Türk gençliğinin yuvası olduğunu bir kez daha belirtmek isterim” dedi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Türk gencine verdiği önemi göstermek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı son olarak Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda Türk’ün Türküsü Ses Yarışması programı düzenledi. Ülkücü müziğin önemli isimlerinden Alperen Kekilli’nin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Zeynep Gümüş birinci, Elif Çevik ikinci, Songül Bozdağ üçüncü oldu. Ülkü Ocaklarının Türk gençliğinin yuvası olduğunu söyleyen Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur; "Bugün burada, gençliğimize verdiğimiz önemi göstermek amacıyla düzenlediğimiz ’Türk’ün Türküsü’ ses yarışması için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onların bu yolda ilerlemeleri ve ülkülerine sadık kalmaları bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Türk gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve Ülkü Ocaklarının Türk gençliğinin yuvası olduğunu bir kez daha belirtmek isterim” dedi. Kayseri’de yaşanan olaylara da değinen Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur; ülkücülerin sokağa çıkarsa sadece devletine destek vermek için sokağa çıkacağının altını çizerek; "Kayseri’de son zamanlarda yaşanan olaylarla ilgili bazı hususlara temas etmek istiyorum. Biz, Ülkücü Hareket olarak, hiçbir zaman devletimize karşı hareket etmeyeceğimizi ve her daim devletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isterim. Eğer sokağa çıkacak olursak, bu sadece devletimize destek vermek için olacaktır. Ülkücü gençlik olarak vatanımız için canımızı seve seve feda edeceğimizi ve bu vatanı bizden daha fazla hiç kimsenin sevemeyeceğini biliyoruz. Kayseri’deki olaylarda, her bozkurt işareti yapanın Ülkücü olmadığını bir kez daha gördük. Videolar ve görüntülerde açıkça gördüğümüz üzere, bu kişiler Ülkü Ocakları’nın önünden dahi geçmemişlerdir. Ne hikmetse, böyle olaylarda her zaman elleri bozkurt işareti yapanlar ortaya çıkıyor. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu kişilerin gerçek Ülkücüler olmadığını vurgulamak istiyoruz. Bu vesileyle, olaylar sırasında emek veren tüm polislerimize teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Futbolcumuz Merih Demiral’ın Avusturya maçında yaptığı Bozkurt selamının dünyada geniş yankı uyandırmasına da değinen Başkan Yağmur; "Son olarak, milli futbolcumuz Merih Demiral’ın bozkurt işareti yaptığı ve bu nedenle tüm Türk düşmanlarının tepki gösterdiğini hepimiz gördük. Merih Demiral’ın bu onurlu duruşu, Türk gençliğinin ve Ülkücü Hareketin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunun bir göstergesidir. Bizler, her zaman ve her yerde, Türk olmanın gururunu ve onurunu taşımaya devam edeceğiz. Sokaktaki genç kardeşlerimize de seslenmek istiyorum; provakatif eylemlerden uzak durarak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri çok önemlidir. Hep birlikte güçlü ve kararlı adımlarla geleceğe yürümeliyiz. Ne mutlu Türküm diyene” şeklinde sözlerini noktaladı. Gece; ünlü sanatçı Alperen Kekilli konseri ile sona erdi.