Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama

Kayseri'de geçtiğimiz hafta düzenlenen 18 farklı operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de geçtiğimiz hafta düzenlenen 18 farklı operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu tacirlerinin yakalanması amacıyla 14-21 Nisan tarihleri arasında kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdü. 18 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 41 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise, 5 kilo kg narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 2 adet de hassas terazi ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama
Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama
İHA
Kayseri Gündem

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