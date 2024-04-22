Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama
Kayseri'de geçtiğimiz hafta düzenlenen 18 farklı operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri’de geçtiğimiz hafta düzenlenen 18 farklı operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu tacirlerinin yakalanması amacıyla 14-21 Nisan tarihleri arasında kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdü. 18 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 41 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise, 5 kilo kg narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 2 adet de hassas terazi ele geçirildi.
Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelenin devam edeceği belirtildi.