  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanırken, 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanırken, 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; S.C.K., Y.K. ve G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; 5 parça halinde toplam 53 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Facia üstüne faica: Kayseri OSB'de aynı gün ikinci yangın
Facia üstüne faica: Kayseri OSB'de aynı gün ikinci yangın
Kayseri'de fabrika yangınındaki hasar havadan görüntülendi
Kayseri'de fabrika yangınındaki hasar havadan görüntülendi
Yanan fabrikada ölü sayısı 3'e yükseldi
Yanan fabrikada ölü sayısı 3'e yükseldi
Kayseri'de bir fabrika daha tamamen yandı
Kayseri'de bir fabrika daha tamamen yandı
Mobilya Fabrikası yangınında üzücü haber: 2 işçi öldü
Mobilya Fabrikası yangınında üzücü haber: 2 işçi öldü
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, 'Ortak Akıl' toplantısına katıldı
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, 'Ortak Akıl' toplantısına katıldı