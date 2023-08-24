Kayseri'deki İmam Hatip Liselerinin büyük başarısı

Geçtiğimiz gün açıklanan Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre Kayseri’de bulunan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 36 öğrenci büyük bir başarıya imza atarak Tıp Fakültelerini kazandı.

Kayseri’nin yüz akı İmam Hatip Liseleri öğrencileri üniversite sınavında büyük başarı gösterdi. YKS sıralamalarının açıklanmasıyla ilk sıralamalarda yer aldıkları görülen öğrenciler gözde bölümlere yerleştiler. Özelikle Erciyes Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi başarısıyla ilk sıraya yerleşmiştir.

İmam hatip liseleri ve kazananlar listesi

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundan, 11 öğrenci tıp, 2 öğrenci diş hekimliği, 23 öğrenci mühendislik ve mimarlık, 6 öğrenci hukuk, 18 öğrencinin de farklı bölümlere yerleştiği görüldü.

Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 10 öğrenci tıp, 9 öğrenci diş hekimliği, 5 öğrenci mühendislik, 9 öğrenci hukuk, 3 öğrenci eczacılık, 37 öğrenci de farklı bölümlere yerleşti.

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Lisesinden 8 öğrenci tıp, 4 öğrenci diş hekimliği, 25 öğrenci mühendislik, 3 öğrenci mimarlık, 5 öğrenci hukuk 11 öğrenci de diğer bölümlere yerleşti.

Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 3 öğrenci tıp, 1 öğrenci diş hekimliği, 5 öğrenci mühendislik, 5 öğrenci hukuk ve 24 öğrencinin de farklı bölümlere yerleştiği belirtildi.

Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2 öğrenci tıp, 3 öğrenci diş, 6 öğrenci mühendislik, 6 öğrenci hukuk, 3 öğrenci eczacılık, 4 öğrenci ilahiyat ve 14 öğrencinin de farklı bölümlere yerleşti.

Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2 öğrenci tıp, 5 öğrenci mühendislik, 6 öğrenci hukuk, 40 öğrencinin de farklı bölümlere yerleştiği görüldü.

Kocasinan Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1 öğrenci mühendislik, 1 öğrenci ilahiyat, 7 öğrenci sağlık bilimlerinin farklı alanlarına, 6 öğrenci de eğitim fakültelerine yerleşmiştir.

Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 3 öğrenci diş hekimliği, 5 öğrenci mühendislik, 1 öğrenci hukuk, 1 öğrenci mimarlık, 8 öğrenci ilahiyat ve 22 öğrencinin de farklı bölümlere yerleşti.

Bünyan Şehit Muzaffer Can Ersoy İmam Hatip Lisesinden, 1 öğrenci eczacılık, 1 öğrenci hukuk ve 15 öğrenci de farklı bölümlere, Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden ise, 2 öğrenci hukuk, 10 öğrenci ilahiyat, 13 öğrenci de farklı bölümlere yerleşti.