Kayseri'deki Suriyeliler dönüş planları yapıyor

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesi ve geçici hükümetin kurulmasıyla, Suriyelilerin ülkelerine dönüş planları hız kazandı. Güvenli bir hükümetin kurulması ve huzur ortamının sağlanması durumunda, Kayseri'deki Suriyelilerin en az yarısının okulların kapanmasıyla birlikte ülkelerine döneceği tahmin ediliyor.

Gönüllü geri dönüş talebinde bulunan Suriyelilerin yeniden Türkiye'ye dönme imkanlarının olmaması, bireysel olarak gidip orada ortam hazırlamak isteyenlerin tereddüt yaşamasına neden oluyor. Türkiye'de sağlanan geçici koruma statüsü sona erdiğinde, dönüşlerin hızlanması ve Suriye'deki mülklerin iadesi gibi konular da gündemde.

Kayseri'de yaşayan Suriyeliler, yeni dönemde ülkelerine dönme planlarını yaparken, bu sürecin nasıl işleyeceği ve karşılaşacakları durumlar konusunda belirsizlikler yaşıyor.