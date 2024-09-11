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  • Kayseri'den Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru

Kayseri'den Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru

Kayseri'nin son kan ve kök hücre bağışı etkinliği, şehrin tarihinde görülmemiş bir rekor kırdı.

Kayseri'den Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru

Kayseri Kızılay, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş adamı Necati Uçar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen dört günlük bağış kampanyası, istenilen hedefe ulaşarak muazzam bir başarı elde etti.

Bu olağanüstü katılım, şehir tarihindeki en yüksek seviyede kan ve kök hücre bağışını temsil ediyor. Emeği geçen herkesin bu büyük başarıya katkısını gönülden takdir ediyoruz.

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Kayseri'den Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru
Kayseri’den Kan ve Kök Hücre Bağışı Rekoru