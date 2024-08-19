Kayseri hafta içi sıcaktan kavrulacak

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Kayseri'de hafta içi güneşli hava şartları hakim olurken hava sıcaklıklarının da bugün 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Kayseri hafta içi sıcaktan kavrulacak

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre; hafta içinde Kayseri ve çevre illerde güneşli hava şartlarının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bugün merkezde 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken Çarşamba ve Perşembe gününde 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İlçelerde bugün tahmin edilen ortalama sıcaklık değerleri ise şu şekilde:
Akkışla: En düşük 8, en yüksek 34 derece
Bünyan: En düşük 14, en yüksek 34 derece
Develi: En düşük 20, en yüksek 34 derece
Felahiye: En düşük 21, en yüksek 36 derece
Hacılar: En düşük 20, en yüksek 36 derece
İncesu: En düşük 19, en yüksek 35 derece
Özvatan: En düşük 18, en yüksek 34 derece
Pınarbaşı: En düşük 13, en yüksek 32 derece
Sarıoğlan: En düşük 18, en yüksek 35 derece
Sarız: En düşük 14, en yüksek 33 derece
Tomarza: En düşük 14, en yüksek 33 derece
Yahyalı: En düşük 15, en yüksek 34 derece
Yeşilhisar: En düşük 20, en yüksek 37 derece.

Haber Merkezi

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