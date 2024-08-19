Kayseri hafta içi sıcaktan kavrulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre; hafta içinde Kayseri ve çevre illerde güneşli hava şartlarının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bugün merkezde 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken Çarşamba ve Perşembe gününde 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İlçelerde bugün tahmin edilen ortalama sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

Akkışla: En düşük 8, en yüksek 34 derece

Bünyan: En düşük 14, en yüksek 34 derece

Develi: En düşük 20, en yüksek 34 derece

Felahiye: En düşük 21, en yüksek 36 derece

Hacılar: En düşük 20, en yüksek 36 derece

İncesu: En düşük 19, en yüksek 35 derece

Özvatan: En düşük 18, en yüksek 34 derece

Pınarbaşı: En düşük 13, en yüksek 32 derece

Sarıoğlan: En düşük 18, en yüksek 35 derece

Sarız: En düşük 14, en yüksek 33 derece

Tomarza: En düşük 14, en yüksek 33 derece

Yahyalı: En düşük 15, en yüksek 34 derece

Yeşilhisar: En düşük 20, en yüksek 37 derece.