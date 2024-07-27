Yakalanan hırsızların suç kaydı şaşırttı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 adet ve 23 adet suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Yakalanan hırsızların suç kaydı şaşırttı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 20 adet ve 23 adet suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şahısların kimliklerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda ’hırsızlık’ suçundan 20 adet suç kaydı bulunan S.A. (36) ile 10’u ’hırsızlık’ olmak üzere toplam 23 adet suç kaydı bulunan M.Ç.’yi (33) yakaladı. Ayrıca çalınan malzemeleri satın alan ve ’suç eşyasını satın almak" suçundan 10 adet suç kaydı bulunan E.Ö. de (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken; çalınan malzemeler de eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Yakalanan hırsızların suç kaydı şaşırttı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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