20 yılda 10 milyon ağaç dikildi ama tek bir ağaç gölgesi yok! Burası Neresi?

devletin kamu tasarrufları tedbirlerini hiçe sayarak, Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Kuşçu Marina’da gerçekleşen Dragon Festivali başladı. Festival’de konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Burada 10 milyona yakın bir ağaç ekildi. Bu ciddi bir sayı, Orman Bölge Müdürlüğü’müze valimiz nezdinde teşekkür ediyorum ama tabii ki ağaçlar yıllar istiyor, emek, bakım istiyor bizde gayret gösteriyoruz.” dedi.

Festivalde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu etkinlikle farklı grupların bir araya geldiğini ve keyifli vakit geçirildiğini söyleyerek, “Hava biraz serin böyle olması avantajlı oldu. Arkamdaki heyecanı keyfi görüyorsunuz. İnsanların farklı bir alanda bir araya geldikleri ve takım halinde çalıştıkları bir etkinlik işin temasında kardeşlik, bir araya gelme var. Bu etkinliklerle Kuşçu Marina’yı, Yamula Barajı’nı tanıtma amacı var. Bu kadar güzel bir görüntüyü Anadolu’nun ortasında böyle bir su var deseniz kimse inanmaz ama bu etkinliklerle buraların tanıtımını sağlıyoruz. Kamuda, özel sektörde, sosyal sorumluk amaçlı grupları, başka ekiplerin bir araya gelip kurdukları takımların etkinlikte keyif almasını sağlıyoruz. Burada 10 milyona yakın bir ağaç ekildi. Bu ciddi bir sayı, Orman Bölge Müdürlüğü’müze valimiz nezdinde teşekkür ediyorum ama tabii ki ağaçlar yıllar istiyor, emek, bakım istiyor bizde gayret gösteriyoruz. Ama tabii ki bu yeşillenme akşamdan sabaha olmuyor, zaman alıyor inşallah daha farklı güzel etkinliklerde bir arada olmak üzere” şeklinde konuştu.