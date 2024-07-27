11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e memleketinde yine düşük volümlü karşılama

Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iştirak edmediği sadece Talas Belediye Başkanı Mustafa yalçın'ın katıldığı AGÜ'nün 7’nci Mezuniyet Töreni’nde konuşan 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Önceliğiniz iyi insan olma çabası olsun. Ailenize değer verin, ülkenize ve vatanınıza daima bağlı olun. Disiplinli olun ancak acımasız olmayın, gururlu olun fakat kibirli olmayın. Eğitim, beşikten mezara kadar daima sürer” dedi ve mezun olan bütün öğrencilere akademik ve iş hayatında başarılar diledi.

Abdullah Gül Üniversitesi 7’nci Mezuniyet Töreni, 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene; Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Bostancı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AGÜ Rektörü Cengiz Yılmaz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Ahmet Fazıl Özsoylu, TED Rektörü İhsan Sabuncuoğlu, AGÜV Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, vakıf üyeleri, öğretim görevlileri ve veliler de katıldı.

Törende konuşan Abdullah Gül, “Önceliğiniz iyi insan olma çabası olsun. Ailenize değer verin, ülkenize ve vatanınıza daima bağlı olun. Disiplinli olun ancak acımasız olmayın, gururlu olun fakat kibirli olmayın. Eğitim, beşikten mezara kadar daima sürer. Kendinizi nasıl eğiteceğinizi üniversitede öğrendiniz, eğitiminiz yaşam boyu sürecek. Zannetmeyin ki üniversite bittiğinde her şey tamamlanmış olur. Yolunuz açık olsun, daima güzel şeylerle karşılaşın” dedi.

AGÜV Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Cengiz Yılmaz da mezun olan bütün öğrencileri tebrik ederek iş ve akademik hayatlarında başarılar diledi.