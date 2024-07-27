Başkan Büyükkılıç: 'Bayramhacı'yı cazibe merkezi haline getirmemiz lazım'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, adeta keşfedilmemiş turistik bölge olan Bayramhacı Mahallesi’ni ziyaret etti. Burasını cazibe merkezi haline getirmek için çalışacaklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri Bayramhacı Mahallesi’nin güzelliklerini görmeye ve keşfetmeye davet etti.

Kentin turizm değerlerine özel ilgi gösteren, medeniyetler şehri Kayseri’yi turizmin merkezi yapmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesine bağlı, doğası, barajı, kaplıcaları ve peri bacaları ile bilinen Bayramhacı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ve Bayramhacı’nın turizmine katkı sağlayan Cappapark’ı ziyaret ederek, muhteşem manzarayı seyretti.

Hem yaz, hem de kış aylarında doğal güzellik olan Bayramhacı’nın, şifalı kaplıcaları, peri bacaları ve muhteşem baraj manzarası ile Kayseri turizminin önemli bir merkezi olduğunu söyleyen Büyükkılıç, “İnşallah burayı daha yaşanabilir hale getireceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, dayanışma içerisinde çalışmaların süreceğini belirterek, “Burası turizm bölgesi. Projeleri hayata geçirip burayı bir cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Bu bölgeye ekonomik olarak da bir katkı sağlaması için gerekirse dayanışırız” diye konuştu.

Doğal güzellikleri ile turizm potansiyeli yüksek olan Bayramhacı’nın turizme kazandırılması gerektiğini kaydeden Büyükkılıç, “Bayramhacı Mahallesi güzelliklerini görmek ve keşfetmek için siz değerli hemşehrilerimi Bayramhacı’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.