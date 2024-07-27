Kadınlara özel sabah sporuna yoğun ilgi
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş. kentin farklı noktalarında belirlediği açık alanlarda kadınlara özel sabah sporları yoğun ilgi görüyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş. kentin farklı noktalarında belirlediği açık alanlarda kadınlara özel sabah sporları yoğun ilgi görüyor.
Spor A.Ş. Kayserililere sporu sevdiren etkinliklerini aralıksız sürdürürken, her yıl yaz aylarında şehrin farklı noktalarında belirlenen açık alanlarda kadınlara özel sabah sporları devam ediyor. Kayserili kadınlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve cumartesi günleri saat 07.15-08.15 saatleri arasında sabah sporları ile güne zinde başlıyor.
Kadir Has Kültür Parkı (Fuar İçi), Alparslan Parkı (Besime Özderici), Florya Parkı, Mustafa Cemiloğlu Parkı (Talas TOKİ), Gül Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı (Büyük Park) olarak belirlenen noktalarda yapılan sabah sporuna kadınlar ücretsiz katılım sağlayabiliyor.