Kayseri İlim Hikmet Vakfı ve Mostar Kitap Kahve'ye Ziyaret

Aldemir ve heyeti, Kayseri Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ve çeşitli teşkilatlarla yapılan ziyaretlerin ardından günün ilerleyen saatlerinde tekrar Mostar Kitap Kahve'ye geçti. Burada hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu hem de İlim Hikmet Vakfı birim temsilcileri ve gönüllüler ile bir araya gelindi.

Toplantıda, gençliği bilgi ve hikmet dolu ortamlarda yetiştirmenin önemi üzerinde duran Turgay Aldemir, gelecekteki sivil toplum yapılarının daha iyi bir konuma gelmesi için bu tür mekânların kritik rolünü vurguladı. Ayrıca, Kayseri'de yürütülen faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Programın sonunda Mostar Kitap Kahve'nin faaliyetleri ve vizyonu hakkında katılımcılara bilgilendirme yapılarak etkinlik sonlandırıldı