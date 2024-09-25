Kayseri Kent Konseyi yeniden hayata geçirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu’na katıldı.

Her köşesinde tarihi ve kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’yi daha yaşanılabilir hale getirmek ve Kayseri’nin refah seviyesi daha yüksek bir şehir olması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda, dernek, cemiyet ve vakıf temsilcilerinden oluşan kent konseyi üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kayseri Kent Konseyi Genel Kurulu’ndaki açılış konuşmasında üyelere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılacak olan kent konseyi çalışması için davetimize, gerekli, olumlu katkıda bulunma amacıyla teşriflerinizden dolayı her birinize sevgiler, saygılar sunuyorum, hoş geldiniz” dedi.

Ortak akla vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Medeniyetler şehri Kayseri’mizi daha güzel noktaya taşıma adına, ortak aklı önemseyen ve bu anlayış içerisinde yapılan değerlendirme ve çalışmalar ile şehrimizin yaşanılabilir, gereksinimlere cevap verebilir konumda olmasını, farkındalık oluşturarak, diğer şehirlerle mukayese edildiğinde ‘işte bu’ denilecek konuma getirme adına hep beraber gayret gösteriyoruz. Herkes kendi alanında gerekli çalışmaları yapıyor, bu yönde de dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Kurum kuruluşlarımızla, Sivil Toplum Teşkilatlarımızla her zaman istişareyi önemsiyoruz ve yol almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Ulaşımdan Kentsel Dönüşüme, Sağlıktan Spora, Turizmden Sosyal ve Gönül Belediyeciliğine Kadar”

Büyükkılıç, gerek Büyükşehir gerekse 16 ilçe belediye başkanı ile iyi niyetle, gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, “Göreve geldiğimiz günden beri, gerek önceki dönem başkanlarımız gerekse bizler, ulaşımdan kentsel dönüşüme, sağlıktan spora, turizmden sosyal ve gönül belediyeciliğine kadar 7’den 77’ye tüm kesimin gönlünde yer edecek, ‘şehrimize yakıştı’ denilecek projelerle yol almaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin 6 bin yıllık ticari geçmişin yanında, 7,5 milyon yıllık doğa geçmişi olduğunu, bunları gün ışığına çıkarma yönünde gayretler gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Takdir edersiniz, altyapı çalışmalarında şehrimizde iyi bir noktaya gelirken, turizm, sportif, kültürel çalışmalarda Kayseri’mizin bu alandaki yaptığı çalışmaları da çok daha fazla önemseyerek yol alıyoruz. Örneğin pazar günü dördüncüsünü yapmış olduğumuz Uluslararası Yarı Maraton on binlerce insanın katılımıyla şehrimize bir renk kattı. Son çalışmalardan birisi olan bin 850 metrede Erciyes’in bağrında Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz hem ülkede hem de yurt dışında onlarca takımın gelmesiyle ses getirdi, yankı buldu. Sayın Valimizin de şehrimize katkı amacıyla yapmış olduğu turizm alanındaki gayretlerin, çalışmaların yanında her türlü iş birliğinde en büyük desteği verdi. Çalışmalarımızın üzerine eklenecek, ‘şunu da yapalım, şunu da şöyle değerlendirelim’ diyen, ortak aklı önemseyen Kent Konseyi anlayışının yeniden hayata geçirilmesinin öneminin bilincindeyiz.”

Gençleri, engellileri, kadınları ve çevreyi daha fazla önemseyen yaklaşım içerisinde çalışmaları gerektiğini anımsatan Büyükkılıç, temel amaçlarının ilkinin katılım olduğunu, her alanda katılımın mutlaka önemsenmesi gerektiğini, hem kendi aralarında hem de vatandaşlarla iletişimin mutlaka sağlanması gerektiğini ve sosyal projeler ile şehrin, sosyal kültürel sorunlarına yönelik projeleri hayata geçirmek için el birliği ile çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimlere önerilerde bulunmak suretiyle, bir bakıma fahri danışmanlık anlayışı içerisinde katkı sağlamanın önemini vurgulayarak, değişik seminerler, çalıştaylar, toplantılar düzenlemek suretiyle de şehrin sorunlarını iyi niyetle, yapıcı bir anlayış ile gündeme taşıyarak yol alacaklarına inandıklarını vurguladı.

Beraber değerlendirip, ortak aklın önerisi olarak projeleri sahiplendiklerini dile getiren Büyükkılıç, projeleri sahiplenmenin ve sahiplenme duygusunun çok önemli olduğunun altını çizerek, “Sizlere her zaman minnet duyacağız. Her zaman katkılarınıza açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Amacımız şehirdeki yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmak, toplumsal katılımı güçlendirmek suretiyle de toplum açısından gönüllerde yer etmek” dedi. Bunlar için farklı yöntemler bulunduğunu dile getiren Büyükkılıç, online anketler, sosyal medya etkinlikleri, açık forumlar gibi yollarla halkın görüşlerine başvurulabileceğini kaydetti.

“Hepimiz kenetleneceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece yerel yönetimlere değil, gastronomiden turizme, sağlıktan eğitime ve spordan ekonomiye kadar her alanda ‘biz varız’ denilmesi ve desteklerin mutlaka sağlanması gerektiğine vurgu yaparak, “Yerel bazda çözebileceklerimizi kendimiz, çözemeyeceklerimizi Ankara boyutuna taşımamız gereklidir. Hepimiz kenetleneceğiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu güzel ve anlamlı çalışma, ‘Kayseri’mize yakıştı, herkesin içine sindi’ anlayışı içerisinde yol alınacağını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Kayseri Kent Konseyi’nde değişik çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulacağını, komisyonlarda görüşülen fikirlerin değerlendirilip, hayata geçirileceğini belirterek, “Sonraki süreçte Büyükşehir’imiz ve ilgili ilçe belediye başkanlarımızın meclislerinden geçilmek suretiyle takip edilip, icraata dönüşecek. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki varsınız” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Başkan Büyükkılıç, 3 kişilik Kent Konseyi Divan Kurulu’nun seçilmesi için önergeyi okuyup, divanı oluşturdu.

Daha sonra kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Seçim sonucunda Serdar Altuntuğ, Kayseri Kent Konseyi Başkanı olarak göreve getirildi. Altuntuğ, “Değerli arkadaşlar beni bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederim. İnşallah hep beraber çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.